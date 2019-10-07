Çeyiz götüren araç kaza yaptı: 2'si ağır 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, AkçakaleCeylanpınar karayolunun 60. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 63 SB 310 plakalı araç, ön lastiğinin patlaması sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken. yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kazada yaralanan biri çocuk 4 kişi ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Aracın Akçakale’den Ceylanpınar’a gelin çeyizi götürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:59

GÜNEŞ 06:18

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:08

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.