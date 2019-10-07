Sınırı geçen 2 kadın terörist yakalandı

SURİYE'nin Haseke ilinde terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn ilçesinden, yasa dışı yollarla sınırı geçen 2 kadın terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçlerince yakalandı.
Ceylanpınar ilçe sınırında görev yapan askerler, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 2 kadını yakalayarak gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen kadınların yapılan sorgulamada PKK/PYD'li terörist oldukları ortaya çıktı. Teröristlerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
ŞANLIURFA
07 Ekim 2019 Pazartesi
- İMSAK 04:59
- GÜNEŞ 06:18
- ÖĞLE 12:18
- İKİNDİ 15:34
- AKŞAM 18:08
- YATSI 19:22