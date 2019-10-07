Sınırı geçmeye çalışan 2 kadın terörist yakalandı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/YPG terör örgütü üyesi 2 kadın terörist yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinden Türkiye tarafına gelmeye çalışan PKK/YPG terör örgütü üyesi 2 kadın terörist yakalandı. Gözaltına alınan teröristler İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:59

GÜNEŞ 06:18

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:08

YATSI 19:22

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