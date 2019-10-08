Eyyübiye’de yol yapım çalışmaları sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla ilçe genelinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ilçe merkezinde kilitli beton parke taşı döşeme, bakım ve onarım ile yeni yol ağı oluşturma, kırsalda ise stabilize yol yapımıyla devam ettiriyor. Mahallelerinde sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür etti.

ŞANLIURFA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:59

GÜNEŞ 06:19

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:07

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.