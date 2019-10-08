Suriye sınırına komando sevkiyatı

TÜRKİYE´nin Fırat´ın doğusuna yönelik olası askeri harekatı öncesi Suriye sınırındaki Şanlıurfa´nın Akçakale ilçesine komando sevkiyatı yapıldı.
Türkiye, sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütü PKK/YPG´nin işgal ettiği alanlardan çıkarılması, bölgenin güvenli hale getirilmesi için ABD ile Ağustos ayı başında çalışma başlattı. İki ülke tarafından Fırat´ın doğusundaki alana güvenli bölge oluşturulması için yürütülen çalışmalar kapsamında 12 Ağustos tarihinde Şanlıurfa´nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. İki ülke askerlerinin yaptığı çalışmalar kapsamında Fırat´ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Telabyad ile Resulayn kentleri arasında 7 kez hava, 3 kez de ortak kara devriyesi yapıldı. Türkiye, teröristlerin bölgeden çıkması için ABD´ye Eylül ayı sonuna kadar süre tanıdı. Bu süre zarfında da teröristlerin bölgeden çıkmaması üzerine Türkiye, Fırat´ın doğusuna askeri harekat sinyali verdi. Türkiye´nin kararlılığının ardından dün sabah saatlerinden itibaren Telabyad ve Resulayn´da bulunan ABD askerleri, üslerini boşaltmaya başladı. ABD askerlerinin çekilmesinin ardından Türkiye´nin de sınır hattına askeri sevkiyat hız kazandı. Zırhlı araç sevkiyatı yapılan Akçakale´ye öğle saatlerinde de askeri personel gönderildi. Şanlıurfa yönünden gelen ve Fırat´ın doğusuna yönelik harekâtta görev alacak komandoları taşıyan 5 otobüs, güvenlik önlemleri arasında, Akçakale´de bulunan TSK´ya ait üs bölgesine ulaştı.
ŞANLIURFA
08 Ekim 2019 Salı
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