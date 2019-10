İsot Festivali'ne "operasyon" engeli

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik yapılmasını planladığı harekat nedeniyle Şanlıurfa'da 1113 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İsot Festivali ertelendi.

Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 1113 Ekim tarihleri arasında bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan URFEST Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali ileriki bir tarihe ertelendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Suriye operasyonu her an başlayabillir" açıklaması sonrasında festivalin ertelenmesi kararı aldıklarını duyuran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Suriye operasyonu her an başlayabilir" açıklaması ışığında her an operasyonun başlama ihtimaline karşılık 111213 Ekim tarihlerinde düzenleyeceğimiz 3. Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali'miz ileri bir tarihe ertelenmiştir’ denildi.

Festival tarihinin ise operasyon sürecine göre daha sonra belirleneceği öğrenildi.

ŞANLIURFA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:59

GÜNEŞ 06:19

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:07

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.