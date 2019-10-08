Şanlıurfa’da eski belediye binasının yeri "yeşil alan" olacak

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yeşil alan olarak kentte kazandıracağı Atatürk Bulvarı üzerindeki eski ek hizmet binasının yıkımında sona geldi.

Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Bulvarı üzerindeki eski ek hizmet binasının yıkımı ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bodrum, zemin, 6 kat ve teras katından oluşan toplamda 2 bin 473 metrekare betonarme yapının yıkımını gerçekleştiren belediye, binadan arda kalan bölgeyi yeşil alana kazandıracak. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür eden vatandaşlar bölgenin yeşil alan olarak düzenlenmesinden dolay belediye ekiplerine teşekkür etti.

ŞANLIURFA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:59

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