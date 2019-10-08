Suriye sınırına zırhlı araçlar sevk ediliyor

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine çok sayıda zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirildi.



PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan operasyon öncesi Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine çok sayıda zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirildi. Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan çok sayıda askeri araç, Akçakale ilçesindeki 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı ile sınır birliklerine gitti. Askeri konvoyda tank, obüs, iş makineleri ve mühimmat taşıyan araçlar olduğu gözlendi.

ŞANLIURFA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:59

GÜNEŞ 06:19

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:07

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.