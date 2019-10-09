Şanlıurfa´da terör soruşturmasına 7 tutuklama, 5 gözaltı

- ŞANLIURFA´nın Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı. Suruç ilçesinde ise örgüt üyesi oldukları ve propagandasını yaptıkları suçlamasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Viranşehir ilçesinde 4 Ekim günü terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Suruç ilçesinde ise PKK/KCK üyesi oldukları ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla M.T., A.A., A.Y., M.G. ve V.A. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.



ŞANLIURFA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

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