Kuş, yol yapım çalışmalarını inceledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yenice mahallesinde sürdürülen kilitli beton parke taşı çalışmalarını yerinde inceleyip, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kırsal mahallelerde stabilize yol yapımı, merkezde ise kilitli beton parke taşı çalışması, bakım ve onarım çalışmalarıyla takdir toplayan Eyyübiye Belediyesi, vatandaşların da duasını alıyor

İlçe sınırları içinde yer alan sorunlu her alanda ekiplerin çalıştıklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Eyyübiye Belediyesi mücavir alanı içerisinde olan bütün mahallelerimizde hummalı şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Hep ifade ettik, hep ifade edeceğiz; biz 1 Nisan itibari ile başkan seçilirsek, Eyyübiye’de yaşayan kardeşlerimizin, ağabeylerimizin, ablalarımızın hizmetkarı olacağımız dedik. Göreve gelir gelmez de bunu fiiliyata döktük ve ilçenin dört bir noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Görüştüğümüz ve sık sık bir araya geldiğimiz vatandaşlarımız çalışmalarımızdan duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah Eyyübiye’deki bütün halkımızı mutlu etmeye fırsatımız olur. Bizlere sıkça sorulan sorulardan biri borçlusunuz borç ödemeye mi geldiniz? Bizlerinde cevabı biz borç ödemeye gelmedik Eyyübiye’ye hizmet etmeye geldik, sıkıntıları gidermeye geldik ve gerekirse borçları da arttırırız ama borçları arttırırken elle tutulur projeler olması gerekli. Bunun için de çok çalışıyoruz. Yapacağımız projelerle vatandaşlarımızı mutlu etmeye Eyyübiye’yi daha yaşanılabilir hale getirmeye çalışacağız “dedi.

Yenice Mahalle Muhtarı Hamza Göktaş ta da, “Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş beye teşekkür ederim. Bizim yollarımıza parke taşı döşeniyor. Burada çok güzel hizmetleri var, çok teşekkür ederim sayın başkanımıza. Kış öncesi bütün sorunlarımız giderilecektir“ şeklinde konuştu.

ŞANLIURFA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

GÜNEŞ 06:20

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 18:05

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.