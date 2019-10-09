Namlular Resulayn´a çevrildi

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ŞANLIURFA´nin Ceylanpınar ilçesinde konuşlu tank ve Fırtına obüslerinin namluları Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyon nedeni ile Suriye'nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn'a çevrildi.

Ceylanpınar ilçe sınırında teyakkuz durumuna geçen askeri birlikler, Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyon için gelecek emri bekliyor. Sınır hattında konuşlu tank ve Fırtına obüslerinin namluları ise Resulayn´a çevrilmiş durumda. Olası harekat emrinde bölgenin ilk olarak obüs ve tanklarla top atışına tutulması bekleniyor.



ŞANLIURFA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

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