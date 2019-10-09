Ceylanpınar'a havan mermisi düştü

SURİYE´de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn'dan teröristler tarafından atılan 2 havan mermisi, Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
Türk Silahlı Kuvvetleri´nce Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürerken, terör örgütü PKK/YPG´nin kontrolündeki Rasulayn´dan atılan 2 havan mermisi, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı..
ŞANLIURFA
09 Ekim 2019 Çarşamba
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