Ceylanpınar'a havan mermisi düştü

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SURİYE´de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn'dan teröristler tarafından atılan 2 havan mermisi, Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri´nce Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürerken, terör örgütü PKK/YPG´nin kontrolündeki Rasulayn´dan atılan 2 havan mermisi, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe merkezine düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı..



ŞANLIURFA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

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