Akçakale'de bir eve havan topu isabet etti

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– Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir eve, terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Telabyad tarafından atılan havan topu isabet etti.

Telabyad tarafından terör örgütünün attığı havan topu Akçakale ilçesinde bir eve isabet ederken, ilk bilgilere göre ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi

ŞANLIURFA 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

GÜNEŞ 06:20

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 18:05

YATSI 19:19

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