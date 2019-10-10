Sınırda çatışma sesleri yükseliyor

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Türkiye tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Şanlıurfa'nın Celnapınar ilçesi karşısında yer alan Resulayn kentinde yaşanan sıcak çatışma sesleri tüm ilçede duyuluyor.

Karadan ve havadan da atışlarla destek verilen operasyonda karadan giren Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve Milli Suriye Ordusu ile YPG/PKK'lı teröristler arasında zaman zaman sıcak temas sağlanıyor.

Öte yandan teröristlerin İHA ve Savaş uçaklarının görüş mesafesini kapatmak için lastik yaktıkları görülüyor.

ŞANLIURFA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:01

GÜNEŞ 06:21

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:31

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