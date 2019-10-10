Telabyad'a top atışları devam ediyor

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatında Telabyad’a yapılan top atışları devam ediyor.
PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyine top atışları devam ediyor. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinden yapılan top atışlarıyla terör örgütüne ait karargah ve mevziler yerle bir ediliyor. Türk topçusunun vurduğu yerlerden alevlerin yükseldiği gözlendi.
ŞANLIURFA
10 Ekim 2019 Perşembe
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