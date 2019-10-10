AFAD ve askeri yetkililer Suriye sınırında incelemede bulundu

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AFAD ve askeri yetkililer, Suriye'nin Tel Abyad kenti sınırında incelemede bulundu.

AFAD ve askeri yetkililer, Suriye'nin Tel Abyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde incelemede bulundu. Sınır hattında ilerleyen araçlarla, olası bir olumsuzlukta neler yapılabileceği yerinde incelendi.

ŞANLIURFA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:01

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