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'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün

DHA

- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci güne girildi. Terör hedeflerini savaş uçakları ve kara destek vasıtalarıyla vurmayı sürdüren TSK birlikleri, Suriye'deki ilerleyişine de devam ediyor. 

- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci güne girildi. Terör hedeflerini savaş uçakları ve kara destek vasıtalarıyla vurmayı sürdüren TSK birlikleri, Suriye'deki ilerleyişine de devam ediyor. 
TSK, Suriye'de başlayan iç savaş sonrası Fırat Nehri doğusundaki bölgelerin terör örgütü kontrolüne girmesinin ardından bölgeye harekat düzenleyebileceğini duyurdu. Uzun süre ertelenen ve son olarak 2 ay boyunca güvenli hale getirilmesi için ABD ile de yapılan çalışmaların sonuç vermemesi üzerine dün saat 16.00'da 'Barış Pınarı Harekatı' başlatıldı. Harekat kapsamında teröristlerin bulunduğu hedefler; savaş uçakları, obüsler ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı. Terör hedeflerine yönelik atışların ardından dün saat 22.00 sıralarında zırhlı birlikler, beraberinde Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ile sınırı geçerek, karadan giriş yaptı.
Gece boyu terör hedefleri, uçaklar ve kara destek vasıtalarıyla ateş altına alınırken, askerler de karadan ilerleyişini sürdürdü. Uçakların 30 kilometre derinliğindeki alanları vurduğu sırada zırhlı birlikler de Tel Abyad ile Rasulayn etrafındaki bölgelerde adım adım ilerlemeye başladı. TSK ve Suriye Milli Ordusu unsurlarının ilerleyişi sırasında, bazı noktalarda çıkan sıcak çatışmalarda teröristler etkisiz hale getirildi.
SINIRA KİMSE YAKLAŞTIRILMIYOR
'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından teröristler, sınır hattındaki yerleşim alanlarına roket ve havanlarla saldırdı. Saldırının ardından okulların tatil edildiği ilçelerdeki hoparlörlerden halka, sınır hattına yaklaşmamaları ve toplu halde durmamaları yönünde uyarı anonsları yapıldı. Polis ve askerlerin de sınıra yakın noktalarda önlem almasıyla sivillerin sınır hattına yaklaşmaları engellendi.
TERÖRİSTLER MEVZİLERİNİ TERK ETTİ
ABD ile Türkiye'nin 'güvenli bölge'ye yönelik çalışmaları sırasında, sınır hattına yakın noktalardaki mevzilerinde silahları ile görülen PKK/YPG'li teröristlerin 'Barış Pınarı Harekatı' sonrası yerlerini terk ettikleri görüldü. Mevzilerinde gözükmeyen teröristlerin büyük bölümünün, harekatın başlamasının ardından Tel Abyad ve işgal ettikleri diğer bölgelerden kaçtıkları öğrenildi. Bu arada çok sayıda sivilin de harekatın başlamasıyla güvenli gördükleri daha iç kesimlere yöneldikleri belirtildi.
TEL ABYAD SINIRINDA SESSİZLİK
Gece boyu obüs, tank ve roketatarlar ile ateş altına alınan, Akçakale'nin karşısında bulunan ve teröristlerin işgalindeki Tel Abyad'da yeni gün, daha sessiz başladı. Tel Abyad ilçe merkezinde sessizlik devam ederken, kırsalındaki bölgelerde ise TSK ve SMO birliklerinin ilerleyişinin sürdüğü ve izlenen güzergahtaki terör hedeflerinin imha edildiği belirtildi.
YAKLAŞIK 200 HEDEF VURULDU
TSK tarafından dün saat 16.00'da başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, şu ana kadar teröristlere ait yaklaşık 200 hedef ateş altına alındı. Savaş uçakları ve obüsler ile teröristlere ait barınak, sığınak, karargah, mevzi, siper ve diğer tahkimatların tam isabetle vurulduğu öğrenilirken, yeni belirlenen hedeflerin de vurulmasına devam edildiği öğrenildi.
HEDEF, 30 KİLOMETRE DERİNLİK
Sivillerin zarar görmemesi içi hassasiyetle yürütülen harekat kapsamında TSK'nın 30 kilometre derinliğe ulaşması, hedef olarak belirlendi. TSK'nın ilk etapta Tel Abyad ve Rasulayn'ı kontrol altına alıp, 30 kilometre derinliğe ulaşarak, Türkiye sınırındaki yerleşim alanlarını roket ve havan mermilerinin menzilinden çıkarmayı hedeflediği kaydedildi. Türk askerleri ile SMO unsurlarının ilerleyişi sırasında sivillerin yanı sıra dini mabetler ile tarihi eserlere de hassasiyet gösteriliyor.
TERÖRİSTLER SİVİL KIYAFETLE KAMUFLE OLUYOR
Öte yandan TSK birliklerinin ilerlediği Fırat'ın doğusundaki teröristlerin kamuflajlarını çıkararak, sivil kıyafetler giyip, kamufle olmaya çalıştığı öğrenildi. Sivillerin arasına girerek, askerlerden gizlenmeye çalışan teröristlerin, bu yöntemle hem sivillerin kentleri boşaltmasına engel olduğu hem de kendi kaçışlarını kolaylaştırdığı belirtildi.
YÜZLERCE TERÖRİST KAÇTI
Harekatın başladığı saatlerden itibaren yüzlerce terörist ise silahlarını bırakarak, bölgeden kaçtı. Teröristlerin, hedeflerinin vurulmasının ardından kara harekatı ile sınırı geçen Türk askerleri ile karşı karşıya gelme korkusuyla bulundukları alanları terk ettiği öğrenilirken, örgütün sözde yöneticilerinin ise kaçışları engellemek için militanlarını ölümle tehdit ettiği ileri sürüldü.
HEDEF, TÜM SINIRI GÜVENLİ HALE GETİRMEK
TSK, dün başlattığı ve yerli mühimmat kullandığı harekat ile 480 kilometre uzunluğundaki Fırat'ın doğusunda yer alan hattı tamamen güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edilen alanları teröristlerden arındırarak, sınır güvenliğini sağlamayı amaçlayan TSK, meskun mahal operasyonuyla güvenli hale gelecek alanları 2 milyon kişinin yaşayabileceği şekilde inşa etmeyi hedefliyor.
Öte yandan TSK'nın sevkiyatının devam ettiği sınır hattında askerler, zırhlı araçlarla teyakkuz halini sürdürürken, polisler de ilçe merkezinde önlemlerini artırıyor. 

ŞANLIURFA

10 Ekim 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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