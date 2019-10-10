Suriye Milli Ordusu'na mehteranlı uğurlama

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Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na katılan Suriye Milli Ordusu birlikleri, Akçakale'den Mehter Marşı eşliğinde uğurlandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde beton blokların kaldırılmasıyla açılan kapıdan Tel Abyad'a giden Suriye Mili Ordusu, Mehter Marşı eşliğinde uğurlandı. İlçe halkının büyük ilgi gösterdiği Suriye Milli Ordusu, ağır silahlarla donatılmış araçlardan oluşan konvoy ile sınır hattına hareket etti.

O anlar bölge halkı tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

ŞANLIURFA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:01

GÜNEŞ 06:21

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:04

YATSI 19:18

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