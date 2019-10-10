Büyükşehir kırsalda yol çalışmalarını sürdürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal alanlarda yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını 22 ayrı ekiple çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Hilvan’a bağlı KuskunluMantarlı arasındaki 5 kilometre uzunluğundaki grup yolunda asfalt öncesi, dar olan bölgeler ve virajlar genişletilerek, güvenli hale getirilirken, ihtiyaç duyulan yerlere doğal su akışını düzenlemek için büzler yerleştirildi. Asfaltın tamamlanmasıyla Kuskunlu ve Mantarlı arası grup yolu daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Çalışmalardan memnun olduklarını ifade eden mahalle halkı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür etti.

ŞANLIURFA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:01

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