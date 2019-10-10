Karaköprü’de halı dokumaya kadın eli değecek

Karaköprü Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Akziyaret Kırsal Mahallesi’nde yaşayan kadınların çalışıp üretim yapması için mahallede halı dokuma merkezi yapıyor.

Karaköprü Belediyesi kırsaldaki vatandaşların da kalkınması için hizmet götürmeye devam ediyor. Karaköprü Belediyesinin GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Sanayi, Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle yaptığı ‘maharetli hanım eller’ projesiyle ilçeye bağlı Akziyaret kırsal mahallesinde halı dokuma merkezi inşa ediliyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin girişimleriyle gerçekleştirilen projede özellikle dezavantajlı kesimlerin ve kadınların çalışması, üretim yapması hedefleniyor. Kuruluşlardan gelen hibe ile yapılan halı dokuma merkezinde Akziyaret kırsal mahallesindeki kadınlar halı dokuyup satışını gerçekleştirecek. İnşaat çalışmaları devam eden halı dokuma merkezinin en kısa sürede bitirilerek hizmete açılması hedefleniyor. Akziyaret kırsal mahallesindeki vatandaşlar halı dokuma merkezinin mahallelerinde yapılmasını sağlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür etti.

ŞANLIURFA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:01

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