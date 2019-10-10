Ceylanpınar'daki roket saldırılarında 11 yaşındaki kız çocuğu öldü

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa valiliğinden yapılan açıklamada, PKKPYD terör örgütünün Ceylanpınar'a attığı roket sonucu yaralanan 11 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiği duyuruldu.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "PKKPYD terör örgütü mensuplarınca, ilimiz Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu, sokakta oynadığı sırada göğsüne isabet eden şarapnelle yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Elif Terim (11) adlı evladımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit çocuğumuza Cenabı Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

ŞANLIURFA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:01

GÜNEŞ 06:21

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:04

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.