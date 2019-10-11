Mehmetçik için sınırda 50 kurban kesildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mehmetçik için sınırda 50 kurban kesildi

İHA

Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için 50 kurban kesildi.
PKK/YPG terör örgütüne yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği Suriye’nin Tel Abyad kentinin karşısındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, operasyona katılan Mehmetçikler için 50 kurban kesildi. Bursa’dan gelen YetişTim Derneği, 50 koyun kestirdi. Bursa’daki bir iş adamı tarafından alındığı öğrenilen koyunların kesimini ise Akçakale ilçesindeki Ehli Yetim Derneği üstlendi. Kurban kesimine katılan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, iş adamı ile her iki yardım kuruluşuna teşekkür etti.
YetişTim Derneği Bursa Şube Başkanı Şerife Sağlam, “Bursa’daki bir iş adamı bize, gidin Şanlıurfa Akçakale’ye Mehmetçiğimiz için, bu vatanın selameti için 50 tane kurban kesin dedi. Biz de çıktık geldik buraya. Bu işi burada nasıl yapacağız diye düşünürken Ahmet Doğan kardeşimiz bize burada yardımcı oldu. Hayvanlarımızı aldık. Allah’ın izniyle bugün de burada Allah için, Mehmetçiğimizin selameti için, vatanımızın selameti için hayvanları kurban edeceğiz” dedi.
Ehli Yetim Derneği Başkanı Ahmet Doğan ise katkı sunan herkese teşekkür etti.

ŞANLIURFA

11 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:02
  • GÜNEŞ 06:21
  • ÖĞLE 12:17
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

11 yaşında terörün hedefi oldu Evinin bahçesinde roketin hedefi olan Elif Terim son yolculuğuna uğurlandı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin: "Sivilleri şehit eden roketlerin atıldığı terör yuvaları hızlıca imha edildi"
YEREL HABERLER 11 yaşında terörün hedefi oldu Evinin bahçesinde ...
Ceylanpınar’da şehit olan 11 yaşındaki Mazlum toprağa verildi
YEREL HABERLER Ceylanpınar’da şehit olan 11 yaşındaki Mazlum toprağa ...
Annesinin kucağında şehit düştü Hiç görmediği vatanından atılan roketlerle şehit düştü 9 aylık Muhammed Omar Saar Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehidi oldu Suriyeli Muhammed evlerinin yakınına düşen roketten kaçan annesinin kucağında şehit düştü
YEREL HABERLER Annesinin kucağında şehit düştü Hiç görmediği ...
Küçük kız evin önünde oynarken roketlerin hedefi oldu Ailenin komşusu dehşet anlarını anlattı
YEREL HABERLER Küçük kız evin önünde oynarken roketlerin hedefi ...
Akçakale'den teröristlere "Ölürüm Türkiyem" mesajı
YEREL HABERLER Akçakale'den teröristlere "Ölürüm Türkiyem" mesajı
'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (2)
YEREL HABERLER 'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (2)
Teröristlerin roketli saldırısında şehit düşen siviller törenle memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Teröristlerin roketli saldırısında şehit düşen ...
'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün
YEREL HABERLER 'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün
Rasulayn'da çatışmalar şiddetlendi
YEREL HABERLER Rasulayn'da çatışmalar şiddetlendi
Sınıra çok sayıda Suriye Milli Ordu askeri sevk edildi Suriye Milli Ordusu doçkalarla Akçakale’de
YEREL HABERLER Sınıra çok sayıda Suriye Milli Ordu askeri sevk ...
Şanlıurfa Valisi Erin, Ceylanpınar’da yaralıları ziyaret etti
YEREL HABERLER Şanlıurfa Valisi Erin, Ceylanpınar’da yaralıları ...
Roketin düşme anı kamerada Geçici görevle Akçakale'de çalışan Cihan Güneş, patlama anında saçılan şarapnel parçalarının hedefi oldu Ceylanpınar'daki roketli saldırıda ölen 11 yaşındaki Elif'in cenazesi Şanlıurfa'da
YEREL HABERLER Roketin düşme anı kamerada Geçici görevle Akçakale'de ...
İHA muhabiri yaralandığı roketli saldırıyı anlattı
YEREL HABERLER İHA muhabiri yaralandığı roketli saldırıyı anlattı
Evlerine havan topu isabet eden vatandaşlardan operasyona tam destek
YEREL HABERLER Evlerine havan topu isabet eden vatandaşlardan ...
Ceylanpınar'daki roket saldırılarında 11 yaşındaki kız çocuğu öldü
YEREL HABERLER Ceylanpınar'daki roket saldırılarında 11 yaşındaki ...
'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (7)
YEREL HABERLER 'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (7)
Resulayn'da terör hedefleri yoğun ateş altında
YEREL HABERLER Resulayn'da terör hedefleri yoğun ateş altında
Akçakale'de 21 noktaya havan mermisi düştü: 2 ölü, 46 yaralı Suriyeli bebek ile bir memur saldırıda öldü
YEREL HABERLER Akçakale'de 21 noktaya havan mermisi düştü: 2 ölü, 46 ...
Basın mensuplarına, güvenli bölge uyarısı
YEREL HABERLER Basın mensuplarına, güvenli bölge uyarısı
Karaköprü’de halı dokumaya kadın eli değecek
YEREL HABERLER Karaköprü’de halı dokumaya kadın eli değecek
Tel Abyad yoğun bombardıman altında
YEREL HABERLER Tel Abyad yoğun bombardıman altında
'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (5)
YEREL HABERLER 'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (5)
Büyükşehir kırsalda yol çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir kırsalda yol çalışmalarını sürdürüyor
Suriye'den atılan 4 havan topu daha Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düştü. İlk bilgilere göre, bina ve araçlara isabet eden roketler nedeniyle çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi gönderildi.
YEREL HABERLER Suriye'den atılan 4 havan topu daha Şanlıurfa'nın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X