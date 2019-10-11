Beyazgül yaralıları ziyarette bulundu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Barış Pınarı Harekatı’nda Suriye’den atılan roket ve havanların patlaması sonucu yaralananları, hastanelerde ziyaret etti.

Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ile birlikte Akçakale’de teröristlerin attığı roket ve havan mermileri sonucu yaralanan hasta ve yakınlarını ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu. Akçakale ziyaretinin ardından Beyazgül ve beraberindekiler, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Eyyübiye ilçesindeki Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaralı vatandaşları da ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi alıp, geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

ŞANLIURFA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:02

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