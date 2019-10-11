Beyazgül şehit törenine katıldı

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında şehit olan vatandaşlar için düzenlenen törene katıldı.

Akçakale'de eve düşen roketin şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybeden 9 aylık bebek Muhammed Omar Saar ile görev yaptığı kaymakamlık binasının bahçesine düşen roket sonucu şehit olan Cihan Güneş için tören düzenlendi.

İl Müftüsü Ramazan Taştan'ın yaptığı duanın ardından Türk bayrağına sarılı şehitlerin naaşları, tekbirler eşliğinde ebediyete uğurlandı. Beyazgül, şehir merkezinde düzenlenen şehit cenazesine katılmasının ardından Ceylanpınar'a hareket ederek, YPG/PKK'nın saldırılarında şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim'in cenaze törenine katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın da katıldığı törene katıldı.

ŞANLIURFA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:02

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