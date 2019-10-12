Suruç'taki roketli saldırıda ölenlerden Şıh Güzel, son yolculuğuna uğurlandı

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Barış Pınar Harekatı'nın düzenlendiği PKK/YPG terör örgütü tarafından Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine atılan rokette hayatını kaybeden 4 çocuk babası Şıh Güzel, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye'nin Kobani kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine YPG/PYD terör örgütü tarafından roketli saldırı düzenlenmiş, saldırıda Çaykara Mahallesi Muhtarı Halil Yağmurlu ve 4 çocuk babası Şıh Güzel hayatını kaybetmişti. Ölenlerden Şıh Güzel, Ziyaret Mahallesi Camiinde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından defin edildi.

Şıh Güzel, göz yaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

ŞANLIURFA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:03

GÜNEŞ 06:22

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 18:01

YATSI 19:15

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