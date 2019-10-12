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Şanlıurfa merkezli 28 ilde dolandırıcılık operasyonu: 79 tutuklama

İHA

Şanlıurfa merkezli 28 ilde düzenlenen iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 79 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli 28 ilde dolandırıcılık operasyonu: 79 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 28 ilde düzenlenen iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 79 zanlı tutuklandı.
Edilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cep telefonlarından vatandaşları arayarak kendilerini hakim, savcı, polis gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ekiplerce yapılan teknik takip sonucunda, Şanlıurfa merkezli 28 ildeki 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 44 şüpheli gözaltına alınırken, zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Soruşturma kapmasında, yapılan ara yakalamalarda 35 şüpheli suçüstü yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştı. 28 farklı ildeki toplam 70 nitelikli dolandırıcılık olayının aydınlatıldığı, mağdurların 8 milyon 657 bin 563 TL maddi zarar önlendi. Soruşturma dosyası kapsamında toplamda 79 zanlı "İletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ŞANLIURFA

12 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:03
  • GÜNEŞ 06:22
  • ÖĞLE 12:17
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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