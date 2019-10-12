Şanlıurfalı öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı’na ‘ay-yıldızlı figürle’ destek verdi

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Şanlıurfa'da bir okulun öğrencileri, Barış Pınarı Harekat'ında görev yapan askerlere destek için ayyıldızlı figür ve "Barış Pınarı" yazılı koreografi hazırladı.

Şanlıurfa'da bir okulun öğrencileri, Barış Pınarı Harekat'ında görev yapan askerlere destek amacıyla ayyıldızlı figür ve "Barış Pınarı" yazılı koreografi hazırladı. Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda eğitim gören 250 öğrenci, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek amacıyla bir araya geldi. Okulun müdür yardımcısı Veli Divar ve beden eğitimi öğretmeni Sevgi Güçlü koordinesinde okul bahçesinde toplanan öğrenciler, ayyıldızlı figür ve "Barış Pınarı" yazılı koreografi oluşturularak Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.

ŞANLIURFA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:03

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