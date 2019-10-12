Akçakale ve Ceylanpınar’da tüm okullar 3 gün tatil edildi

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Şanlıurfa’nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçesinde tüm okullar, Suruç ve Birecik ilçesinde ise bazı okullar 3 gün süreyle tatil edildi.



Şanlıurfa Valiliğinden eğitime ara verilmesi ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “İlimize bağlı Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde bulunan tüm okullarda, Suruç ilçesinde Mürşitpınar İlk/Ortaokulu, Çaykara İlk/Ortaokulu, Küçük Kendirciler İlkokulu, Eğrice İlk/Ortaokulu, Çengelli İlk/Ortaokulu, Aşağı Oylum İlkokulu, Dolaş İlk/Ortaokulu, Dikmetaş İlkokulu, Fıstıklı İlkokulu, Kesmecik İlkokulu, Şakir Şimşek İlk/Ortaokulu, Tavşan İlkokulu, Yolaklı İlkokulu, Binatlı İlkokulu ile Birecik ilçesinde Çiçekalan İlkokulu, Duyduk İlk/Ortaokulu, Konak İlkokulu, Sakaltutan İlkokulu, Yukarı İncirli İlkokulu, Düzlüce İlkokulu, Aşağı Karkutlu İlkokulu, Göktepe İlkokulu, Bilekli İlk/Ortaokulu, Güvenir İlkokulu, Eşmeler İlkokulu ve Akarçay İlkokullarında 141516 Ekim 2019 tarihlerinde üç (3) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

ŞANLIURFA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:03

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