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Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Milli Suriye Ordusu Telabyad'ı kuşattı.

Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Milli Suriye Ordusu, ilçe merkezine yaklaştı. MSO birlikleri ilçeyi kuşatma altına alırken, meskun mahaldeki PKK/YPG hedefleri ise Türk topçu birlikleri ve obüsleri tarafından vurularak imha ediliyor.

Bölgede çatışmalar sürüyor.

ŞANLIURFA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:23

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:59

YATSI 19:14

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