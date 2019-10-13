Kuş’dan Barış Pınarı Harekatı’na destek

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, çarşı bölgesinde turistlerin yoğun olduğu bölgede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Barış Pınarı Harekâtına da değinen Kuş, ‘’Barış Pınarı Harekâtını da esnaflarımızla beraber istişare ettik. Bu harekattan dolayı Cumhurbaşkanımıza şükranlarını ilettiler. Bir bayram havası var. Sınırımızda çatışmaların olmasına rağmen halkımız çok ciddi manada havzamızı doldurmuş. Turizm noktasında herhangi bir aksaklık yok. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası yine ilçemiz olmuş. Urfa ve Eyyübiye huzur şehridir. Buradan da tüm yerli ve yabancı turistleri huzurun başkenti olan ilimize bekliyoruz. Harekattaki tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bizlerin de en büyük temennisi inşallah şehitlik mertebesi bir gün bizi de bulur. Tekrardan şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Esnafın taleplerini dinleyen Kuş, yerli ve yabancı turistlerle de yakından ilgilenip, Şanlıurfa’nın huzur şehri olduğunu belirtti. İletilen taleplerin yerine getirilmesi için ilgilileri talimatlandıran Kuş, huzur vurgusu yaparak, yerli ve yabancı turistleri Şanlıurfa’ya ve Eyyübiye’ye davet etti. Kimsenin Şanlıurfa’nın huzurunu bozamayacağını da belirten Başkan Kuş, esnafla birlikte sınırda harekatta bulunan Mehmetçik için de bol bol dua etti.

ŞANLIURFA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:04

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