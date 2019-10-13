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Telabyad'dan yoğun duman yükseliyor Şehir merkezinde çatışmalar şiddetlendi

İHA

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Telabyad kentinde çatışmalar şiddetlendi. Türk topçu birliklerinin vurduğu bölgeden yoğun dumanlar yükseliyor.

Telabyad'dan yoğun duman yükseliyor Şehir merkezinde çatışmalar şiddetlendi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Telabyad kentinde çatışmalar şiddetlendi. Türk topçu birliklerinin vurduğu bölgeden yoğun dumanlar yükseliyor.
Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Telabyad'daki çatışmalar yoğunlaştı. Öğle saatlerinde meskun mahale doğru kayan çatışmalar daha da şiddetlenirken, Türk topçu bataryaları ve obüsler tarafından şehir merkezindeki PKK/YPG hedefleri, mevzileri vurularak imha ediliyor. Yapılan atışların ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseliyor.

ŞANLIURFA

13 Ekim 2019 Pazar

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