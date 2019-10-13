Tel Abyad'da terör örgütüne ait bez parçaları ve posterler kaldırılıyor

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nda ele geçirilen Tel Abyad'da Milli Suriye Ordusu, terör örgütüne ait bez parçaları, poster ve malzemeleri yakarak imha ediyor.
Fırat'ın doğusunda PKK/YPG terör örgütüne yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Tel Abyad Gümrük Kapısı ve şehir merkezi ele geçirildi. Yapılan arama ve tarama işleminin ardından Milli Suriye Ordusu birlikleri, örgüte ait ele geçirdikleri bez parçaları, poster gibi malzemeleri gümrük binasının bahçesinde toplayarak yaktı. Teröristlere ait malzemeler yakılarak, gümrük binasında temizlik yapıldığı öğrenildi.
ŞANLIURFA
13 Ekim 2019 Pazar
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