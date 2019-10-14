Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Barış Pınarı Harekatının 5. gününde Telabyad'ın özgürleşmesinin ardından,Akçakale ilçesinde yaşayan Suriyeli mülteci gençler,binaların üzerine çıkarak ÖSO ait bayraklarla destek verdiler.

Suriye’de Barış Pınarı Harekatının 5. gününde ele geçirilen Telabyad’ta Milli Suriye Ordusu, terör örgütüne ait tüm filamanları ve kalıntılarını ateşe vererek imha etti.

Fırat'ın doğusunda PKK/YPG terör örgütüne yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Telabyad gümrük kapısı ve şehir merkezi ele geçirildi. Yapılan arama ve tarama işleminin ardından Milli Suriye Ordusu birlikleri, örgüte ait ele geçirdikleri bez parçaları, poster gibi malzemeleri gümrük binasının bahçesinde toplayarak yaktı. Teröristlere ait malzemeler yakılarak, gümrük binasında temizlik yapıldığı görüldü.

ŞANLIURFA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:58

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.