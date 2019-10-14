Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde evinin önündeyken teröristlerin attığı roketle hayatını kaybeden 11 yaşındaki Elif Terim’in babası Halil Terim'in sözleri hem yürekleri dağladı hem de gururlandırdı. Terim, "Kızımı kaybettim onun acısı bir yana ama vatanım için önemli değil" dedi.

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında Rasulayn'daki PKKPYD'li teröristler tarafından atılan roketle vurulan 11 yaşındaki Elif Terim, olay yerinde şehit olmuştu. Elif'in acısını yaşayan baba Halil Terim, acı kaybına rağmen harekata destek verdiğini söyledi. Kızının şehit olması nedeniyle gururlu olduğunu anlatan acılı baba, "Öncelikle gururluyum" ifadeleri ile konuşmasına başladı.

Baba Terim, “Kızımı kaybettim onun acısı bir yana ama vatanım için önemli değil. Allah şehadetini bana nasip etti. Bu yaşta şehit oldu. Allah aileme, herkese böyle bir ölüm nasip etsin. Kızımı kaybettim, acım var ama içim çok rahat. Şehit babası olarak çok rahatım. Devletim arkamda. Bugüne kadar beni yalnız bırakmadı. Devlet olmasaydı, rahat olamazdık. İki kilometre ileride Suriye sınırı var. Orada bu rahat yok” şeklinde konuştu.



“10 tane evladım gitse umurumda değil”

"10 tane evladım gitse umurumda değil" diyen Terim, “Bir değil 10 tane Elif’im feda olsun. Devletim olmasın ben bir hiçim. Allah devletin eksikliğini bize vermesin. Bu olacak, kaderi yazılmış. Elhamdülillah böyle bir ölümle gitti. ‘Kızını kaybeden bir adam nasıl mutlu olur’ diyeceksiniz. Bir ömür ben rahatım. Böyle bir operasyonda, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit verdim, çok değil. Her gün bir asker ölüyor. Onlar da benim çocuklarım, benim Elif’in ne farkı var. Ben askere gidip ölmüş olabilirdim. 5 tane daha çocuklarım var. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. İnşallah bu terör belasından kurtuluruz. Devletimizi her zaman destekliyoruz” diye konuştu

ŞANLIURFA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:58

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.