Kobani sınırında askeri hareketlilik Suriye sınırına zırhlı araç sevk edildi

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Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde askeri hareketlilik yaşandı.

Suriye'nin Ayn El Arab kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde askeri hareketlilik yaşandı. Kirpi olarak adlandırılan 5 adet zırhlı araç, sınırdan askeri birliğe giriş yaptı. Bir süre askeri birlikte bekleyen zırhlılar, daha sonra Kobani sınırından Mürşitpınar üs bölgesine gitti.

ŞANLIURFA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:05

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