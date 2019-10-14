Kobani sınırında askeri hareketlilik Suriye sınırına zırhlı araç sevk edildi

Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde askeri hareketlilik yaşandı.
Suriye'nin Ayn El Arab kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde askeri hareketlilik yaşandı. Kirpi olarak adlandırılan 5 adet zırhlı araç, sınırdan askeri birliğe giriş yaptı. Bir süre askeri birlikte bekleyen zırhlılar, daha sonra Kobani sınırından Mürşitpınar üs bölgesine gitti.
ŞANLIURFA
14 Ekim 2019 Pazartesi
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