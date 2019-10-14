Suriyeli aşiret liderlerinden sınırın sıfır noktasında harekata destek

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Suriye sınırında buluşan Suriyeli aşiret liderleri, Barış Pınarı Hareketi'ne destek verdi.

Şanlıurfa ve Gaziantep'ten Akçakale ilçesine gelen Suriyeli aşiret liderleri, sınırın sıfır noktasında basın açıklaması yaptı. Teröre tepki gösteren Suriyeliler, Fırat'ın doğusunda PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Aşiret liderleri yapılan operasyon nedeniyle Türk askerine, Türk devletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

ŞANLIURFA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:24

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:58

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.