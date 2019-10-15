Barış Pınarı Harekatı´nda 7´nci gün

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Barış Pınarı Harekatı´nda 7´nci gün

DHA

- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı, 7´nci gününe girdi. Telabyad ve Resulayn ilçe merkezlerinde kontrolün sağlandığı harekatta, iki ilçe arasındaki köylerin terör örgütü PKK/YPG´den arındırılmasına devam ediliyor.

- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı, 7´nci gününe girdi. Telabyad ve Resulayn ilçe merkezlerinde kontrolün sağlandığı harekatta, iki ilçe arasındaki köylerin terör örgütü PKK/YPG´den arındırılmasına devam ediliyor.
Türkiye´nin güney komşusu Suriye´de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından ülkenin kuzeyinde, Fırat Nehri'nin doğusunda kalan yerleşim alanları, 2015 yılından itibaren terör örgütü PKK/YPG kontrolüne girdi. Terör örgütü, sivilleri göçe zorlayarak Kürt kökenli Suriyelileri buraya yerleştirerek demografik yapıyı değiştirip, saldırılar düzenleyerek Türkiye sınır güvenliği için tehdit oluşturmaya başladı.
Türkiye, terör örgütünün silah bırakmasına yönelik çağrısının karşılıksız kalması üzerine Fırat´ın doğusuna askeri harekat düzenleyeceği sinyali verdi. Bunun üzerine ABD ve çeşitli ülkeler, askeri operasyon yapılmaması ve belirli bir takvim çerçevesinde terör örgütünün işgal ettiği alanlardan çekilmesi önerisinde bulundu. Belirlenen takvim doğrultusunda çekilme olmadığı gibi, terör örgütüne silah ve mühimmat desteği sağlanması ile Türkiye, Ağustos ayında askeri harekatın kaçınılmaz olduğu sinyalini verdi.
Ankara´ya gelen ABD askeri heyeti, Milli Savunma Bakanlığı´nda Türk askeri heyetiyle görüşmeler yaptı. İki gün süren toplantılarda Fırat´ın doğusuna güvenli bölge kurulması ve bu alanın Türkiye ve ABD tarafından ortak tesis edilmesi kararı verildi. Mutabakatın ardından iki ülke askerlerinin görev yapması için Suriye sınırının sıfır noktasındaki Şanlıurfa´nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçmesinin ardından ilk etapta Fırat´ın doğusundaki hava sahası Türkiye´ye ait insansız hava araçlarına açıldı. İHA´ların görüntü almaya başlaması sonrası ise Türk ve ABD askerleri 7 kez havadan, 3 kez ise karadan ortak devriye faaliyeti gerçekleştirdi.
Teröristlerin silahlarını bırakmayıp, geri çekilmemesinden rahatsız olan Türkiye, oyalamaya müsaade edilmeyeceğini açıklayarak, ABD´ye Eylül ayı sonuna kadar süre tanıdı. Bu süre sonunda da teröristler bölgeyi terk etmeyince Türkiye, 9 Ekim günü saat 16.00 itibariyle Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.
18 SİVİL ŞEHİT OLDU
Savaş uçaklarının bombardımanı, sınırda konuşlu topçu birliklerinin de obüs ve çok namlulu roketatarlar ile terör hedeflerini ateş altına almasıyla başlayan harekatta, Türk askerleri ile Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları karadan Fırat´ın doğusuna giriş yaptı. Sivillerin zarar görmemesi için titizlikle yürütülen harekat sırasında teröristler sınır hattındaki Şanlıurfa´nın Suruç, Akçakale ve Ceylanpınar ilçeleriyle Mardin'in Nusaybin ilçesi ve Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye´nin Cerablus, El Bab ve Azez kentlerine roket ve havanla saldırı düzenledi. 700'ün üzerinde roket ve havan mermisinin atıldığı saldırılarda, aralarında çocukların da olduğu 18 sivil şehit oldu, 200'e yakın kişi ise yaralandı. Saldırıların ardından topçu birlikleri, teröristlerin atış yaptığı alanları obüs atışları ile imha etti.
Fırat´ın doğusundaki harekatta 2 asker şehit oldu, 147 asker ise yaralandı. Aynı süreçte teröristler tarafından Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Azez kentine yönelik düzenlenen saldırıda da 2 asker şehit oldu.
2 İLÇE MERKEZİ İLE 70 KÖY TERÖRDEN ARINDIRILDI
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn ilçe merkezleri ile Suluk beldesi ve 70 köy PKK/YPG'li teröristlerden temizlendi.
HAREKATTA 595 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), harekatın 7'nci gününde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısını 595 olarak açıkladı.
RESULAYN´DA GECE ŞİDDETLİ ÇATIŞMA YAŞANDI
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa´nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn´da 3 koldan operasyonlar devam ediyor. Gece Ceylanpınar Gümrük Kapısı yakınlarında başlayan şiddetli çatışma, sabah erken saatlerine kadar devam etti. Operasyonlara kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA´larla destek verildi. TSK ve Suriye Milli Ordusu, Resulayn´ın güneyindeki Lilan, Amiriye ve Anbein köylerini ele geçirdi. Bölgede teröristler arasında bulunan örgütün bazı yabancı yöneticilerinin, Semelka sınır kapısını kullanarak Irak´a geçtikleri belirtildi.
Bu arada, TSK ve SMO birliklerinin Şanlıurfa´nın Suruç ilçesine komşu olan terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Ayn El Arab sınır hattına sevkiyatı devam ediyor.
Örgütün kontrolündeki Mehbiç´ten Cerablus´a atılan Katyuşa füzelerinin bir eve isabet ettiği, saldırıda 4 çocuğun yaralandığı belirtildi.

ŞANLIURFA

15 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:06
  • GÜNEŞ 06:25
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tel Abyadlılar ülkelerine dönecekleri günü bekliyor Suriyeli mülteci Hüseyin El Abav: "Türkiye var oldukça umutlarımız hep var olacak" "Türkiye sayesinde ülkemize dönüş umutlarımız yeşerdi"
YEREL HABERLER Tel Abyadlılar ülkelerine dönecekleri günü ...
Ceylanpınar’da sivillerin üzerine 1 günde 70 roket ve havan mermisi atıldı Evlere ekmek dağıtırken havan topu önüne düştü, otomobilin altına yattı İlçeye yakın kısımlarda gün boyu şiddetli çatışma sesleri eksik olmadı Ceylanpınar merkezinde sık sık, ‘Dışarıya çıkmayın’ anonsları yapılıyor
YEREL HABERLER Ceylanpınar’da sivillerin üzerine 1 günde 70 roket ve ...
Terör örgütü PKK/PYD Ceylanpınar’ı bir günde 70 kez hedef aldı
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK/PYD Ceylanpınar’ı bir günde 70 kez ...
Suriye sınırına askeri sevkiyatı
YEREL HABERLER Suriye sınırına askeri sevkiyatı
Eyyübiye’de TSK'ya destek için Türk Bayrağı dağıtıldı
YEREL HABERLER Eyyübiye’de TSK'ya destek için Türk Bayrağı dağıtıldı
HRÜ Rektörü Çelik, yabancı öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER HRÜ Rektörü Çelik, yabancı öğrencilerle buluştu
Engelli Mehteran Takımı'ndan Mehmetçik'e anlamlı destek
YEREL HABERLER Engelli Mehteran Takımı'ndan Mehmetçik'e anlamlı ...
Standart Cadde Yeşiloğlu Bulvarı asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Standart Cadde Yeşiloğlu Bulvarı asfaltlanıyor
Barış Pınarı Harekatı'nda 6'ncı gün (4)
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı'nda 6'ncı gün (4)
Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 gözaltı
Barış Pınarı Harekatı'nda 6'ncı gün (3)
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı'nda 6'ncı gün (3)
Suriyeli aşiret liderlerinden sınırın sıfır noktasında harekata destek
YEREL HABERLER Suriyeli aşiret liderlerinden sınırın sıfır ...
Kobani sınırında askeri hareketlilik Suriye sınırına zırhlı araç sevk edildi
YEREL HABERLER Kobani sınırında askeri hareketlilik Suriye sınırına ...
Ceylanpınar'da roket düşen evde yangın çıktı
YEREL HABERLER Ceylanpınar'da roket düşen evde yangın çıktı
Şoke eden davetsiz misafir Misafirlikten döndüğünde evde kocaman delik açıldığını gördü İçeride havan mermisini gören kadın büyük şok yaşadı Havan mermisi kontrollü bir şekilde patlatılarak etkisiz hale getirildi.
YEREL HABERLER Şoke eden davetsiz misafir Misafirlikten döndüğünde ...
Ağır silahlı Suriye Milli Ordusu birlikleri takviye için Tel Abyad'a geçti
YEREL HABERLER Ağır silahlı Suriye Milli Ordusu birlikleri takviye ...
Yürekleri dağlayan gurur Teröristlerin roketli saldırısında ölen 11 yaşındaki çocuğun babası Halil Terim: "Kızımı kaybettim onun acısı bir yana ama vatanım için önemli değil"
YEREL HABERLER Yürekleri dağlayan gurur Teröristlerin roketli ...
Haliliye’de gençler sınava hazırlık kurslarında çalışıyor
YEREL HABERLER Haliliye’de gençler sınava hazırlık kurslarında ...
Akçakaleliler geri dönüyor, Tel Abyadlılar dönüş hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Akçakaleliler geri dönüyor, Tel Abyadlılar dönüş ...
Akçakale'de hayat normale döndü
YEREL HABERLER Akçakale'de hayat normale döndü
Barış Pınarı Harekatı´nda 6´ncı gün (2)
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı´nda 6´ncı gün (2)
Ceylanpınar'a 1 saatte 25 havan mermisi düştü
YEREL HABERLER Ceylanpınar'a 1 saatte 25 havan mermisi düştü
Şanlıurfa Piazza’da sevimli kahramanlar çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Şanlıurfa Piazza’da sevimli kahramanlar çocuklarla ...
Barış Pınarı Harekatı´nda 6´ncı gün
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı´nda 6´ncı gün

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X