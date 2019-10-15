Ceylanpınar'da gazetecilerin ve doktorların kaldığı otele havan topu düştü Merminin patlamaması büyük bir faciayı önledi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde gazetecilerin ve doktorların kaldığı otele havan mermisi ile roket düştü. Merminin patlamaması büyük bir faciayı önlerken, İHA muhabirleri de büyük tehlike atlattı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden basın mensuplarının ve doktorların konakladığı otele havan mermisi düştü. Merminin patlamaması büyük bir facianın önüne geçti. İlçe emniyet ekipleri olay sonrası geniş güvenlik önlemi aldı. İHA muhabirleri Refik Fidan ve Cahit Özçelik'in de aralarında bulunduğu gazeteciler ile doktorlar, olayı yara almadan atlattı.

Dün gün boyunca ilçe merkezine 70 roket ve havan mermisi düşmüştü.

ŞANLIURFA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:06

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