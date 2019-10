Karaköprü'de engellilere özel parkta sona doğru

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin seçim vaatleri arasında yer alan Engelli Parkı'nın yapımında sona gelinirken, kısa sürede engelli vatandaşların hizmetine girecek.

Karaköprü Belediyesi toplumun tüm kesimlerini gözeterek hizmetlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin seçim vaatleri arasında yer alan Engelli Parkı'nın yapımında sona gelinirken, engelli vatandaşların rahatlıkla zaman geçirebilecekleri şekilde tasarlanan parkın en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli parkın engelli vatandaşlara hayırlı olmasını dilerken, “Engelli kardeşlerimizin hayata tutunmaları, hayatın her alanında yer almaları için her zaman onların yanında ve hizmetindeyiz. Bu doğrultuda Atakent Mahallemizde engelli kardeşlerimiz için 5 bin metrekare alan üzerine bir engelli parkı inşa ettik. Kısa süre sonra hizmete girecek olan bu parkımızın içerisinde eğitim salonu, oyun grupları, oturma grupları ve konferans salonumuz bulunuyor. Bu parkımızda her şey engelli kardeşlerimizin rahatlığına yönelik dizayn edildi. Parkımız Karaköprü'müze ve engelli vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Atakent Mahalle Muhtarı Hasan Gümük de mahallelerinde engelli vatandaşlar için yapılan parktan dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür etti.

ŞANLIURFA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:57

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.