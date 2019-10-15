AK kadınlardan yaralı vatandaşlara ziyaret

AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün eşi Betül Beyazgül, terör örgütü PKK/YPG’nin saldırılarında yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ettiler.

AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün eşi Betül Beyazgül, Türk Silahlı Kuvvetlerinin devam ettirdiği Barış Pınarı Harekatında, Suriye’den PKK/YPG terör örgütlerinin Suriye tarafından sınır ilçelerine attığı mühimmatların patlaması sonucu yaralanan vatandaşları yalnız bırakmadılar. Hastaları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret eden Saatçi ve Beyazgül, geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Yaralıların aileleriyle de görüşen Beyazgül ve Saatçi, doktorlardan da sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Demet Saatçi Güven, "Yaralı vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Buradan dualarımızla askerlerimizin yanındayız. Bugün bütün dünya görüyor ki Türkiye hiçbir güç karşısında eğilmiyor, diz çökmüyor. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlayan Barış Pınarı harekatıyla, yüce Rabbimizin yardımı ile Türkiye oyunları bozuyor, sınırımızı terör unsurlarından temizliyor. İnşallah, huzurumuza ve hukukumuza kastedenlere göz açtırmayacağız’’ dedi. Betül Beyazgül de, "Tarih boyunca kahramanlık destanları yazan ordumuz, bir kez daha milletimizin huzuru, refahı ve güvenliği için sefere çıktı. Rabbim kahraman Mehmetçiklerimizi korusun. Muzaffer eylesin. Askerimiz sınırımızı terörden temizlerken, bizlerde buradan dualarımızla kendilerine destek veriyoruz. Bugün de Kadın Kolları Başkanımız ile yaralı vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Allah’tan şifa diledik’’ şeklinde konuştu.

ŞANLIURFA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:06

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