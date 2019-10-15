Beyazgül yıkım çalışmalarını denetledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yeşil alan olarak şehre kazandırılacak olan eski ek hizmet binasındaki tamamlanan yıkım çalışmalarını yerinde denetledi.

Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Bulvarı üzerindeki eski ek hizmet binasının yıkımı ile ilgili çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir, bodrum, zemin, 6 kat ve teras katından oluşan toplamda 2 bin 473 metrekare betonarme yapının yıkımını gerçekleştirirken, binadan arda kalan bölgeyi yeşil alan olarak kazandıracak. Sürdürülen zemin düzeltme çalışmalarını yerinde denetleyerek bölge esnafı ile çalışmalar hakkında bilgi alan Beyazgül burada bir açıklamada bulundu.

Büyükşehir Belediyesi olarak yeşil alana önem verdiklerini belirten Beyazgül, “Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binasın yıkım çalışmalarını başlatmıştık. Çalışmalar hızlı bir şekilde ilerledi ve bu gün yıkımın tamamen bittiğini görüyoruz. İnşallah devamını getirerek burada güzel bir meydan ve yeşil alan çalışması yapacağız. Şanlıurfa’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz, yıkım kazasız bir şekilde tamamlanmıştır. Emeği geçen tüm personelimizi kutluyoruz” diye konuştu.

ŞANLIURFA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:06

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