Vali Erin yaralıları ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suruç’a atılan mühimmatların patlaması sonucu hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Erin, Suruç Devlet Hastanesi’nde de tedavisi devam eden yaralıları ziyaret etti.

Yaralı vatandaşlar hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Erin, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra Akçakale ilçesine geçerek yine teröristler tarafından atılan havan topu nedeniyle evinde hasar meydana gelen Bedir Dal adlı vatandaşı olay yerinde ziyaret etti. Akçakale’ye Suriye tarafından atılan son havan mermisinin isabet ettiği evin boşaltılması sayesinde can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu değerlendiren Vali Erin, hasarın tamiri ve zararların karşılanması için Kaymakamlık nezaretinde çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ifade ederek, Akçakale halkına geçmiş dileklerini iletti.

ŞANLIURFA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:57

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.