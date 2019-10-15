-\u00a0T\u00dcRK K\u0131z\u0131lay \u0131\u00a0Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 nda,\u00a0ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcnden ar\u0131nd\u0131r\u0131lan\u00a0Tel Abyad da ihtiya\u00e7 sahibi yakla\u015f\u0131k 1500 aileye\u00a0 g\u0131da, hijyen malzemesi ve battaniye yard\u0131m\u0131nda bulundu.T\u00fcrk K\u0131z\u0131lay\u0131, T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetlerince\u00a0Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 nda,\u00a0PKK\/PYDYPG li\u00a0ter\u00f6ristlerden ar\u0131nd\u0131r\u0131l\u0131p kontrol alt\u0131na al\u0131nan\u00a0Tel Abyad da bulunan ihtiya\u00e7 sahipleri i\u00e7in harekete ge\u00e7ti. \u00d6\u011flen saatlerinde\u00a0s\u0131n\u0131r\u0131 ge\u00e7ip, Tel Abyad a ula\u015fan K\u0131z\u0131lay ekibi, kentin farkl\u0131 noktalar\u0131ndaki ihtiya\u00e7 sahiplerine\u00a0g\u0131da, hijyen malzemesi ve battaniye yard\u0131m\u0131nda bulundu. B\u00f6lgedeki sivillerin ekmek ihtiyac\u0131n\u0131 iletmesi \u00fczerine ekipler, bir f\u0131r\u0131nda ekmek yap\u0131l\u0131p, \u00fccretsiz da\u011f\u0131t\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. Ekmek i\u00e7in Telabyad a\u00a025 ton un takviyesi yap\u0131ld\u0131.Telabyad sakinleri kendilerini ter\u00f6ristlerden kurtard\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in T\u00fcrkiye ye minnettar olduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyip, yard\u0131mlar\u0131 i\u00e7in de K\u0131z\u0131lay g\u00f6revlilerine te\u015fekk\u00fcr etti.