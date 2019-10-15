Şanlıurfa’da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da otomobil refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Haliliye ilçesinde yer alan Abide Kavşağı’nda meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü kavşakta dengesini kaybetmesi sonucu refüje çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipler ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:06

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