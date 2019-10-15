Rasulayn'daki terör hedefleri ÇNRA ile vuruluyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında yoğun ateş altına alınan Rasulayn'daki terör hedefleri çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) tarafından tam isabetle yerle bir ediliyor.

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak için terör örgütü PKK/YPG hedeflerine yönelik başlattığı Barış Harekatı devam ederken Suriye'nin Rasulayn kentindeki terör hedefleri karadan karaya yapılan topçu bataryaları, obüs ve tankların yanı sıra ÇNRA ile de vuruluyor. PKK/YPG hedeflerini tam onikiden vurarak imha eden ÇNRA'lar, art arda ateşlenen roketlerle de dosta güven düşmana korku salıyor.

ÇNRA ile Rasulayn'daki terör hedeflerine yapılan atışlar, İHA kameraları tarafından ilk kez bu kadar net görüntülendi. 80 saniyede 40 roket atış kapasiteli ÇNRA'lar, art arda yapılan atışlar esnasında etrafa saçılan ışıklarla da bölge halkının ilgisini çekti.

ŞANLIURFA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:06

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