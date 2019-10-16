Eyy\u00fcbiye Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Ku\u015f, il\u00e7ede yap\u0131lacak park\u0131n alan tespiti i\u00e7in incelemelerde bulundu. Eyy\u00fcbiye Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Ku\u015f, Hac\u0131bayram Mahallesi\u2019nde yap\u0131lacak park\u0131n alan tespiti i\u00e7in incelemelerde bulundu Yemye\u015fil Eyy\u00fcbiye hedefi do\u011frultusunda \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren Eyy\u00fcbiye Belediyesi, il\u00e7e genelinde ye\u015fil alan seferberli\u011fi ba\u015flatt\u0131. Farkl\u0131 mahallelerde bir\u00e7ok park\u0131n yap\u0131m\u0131 devam ederken, ye\u015fil alan s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ya\u015fayan b\u00f6lgeler i\u00e7in de fizibilite \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor. \u0130l\u00e7eye ye\u015fil alanlar kazand\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Ku\u015f, \u201cHac\u0131bayram Mahallemizde incelemelerde bulunduk. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n yo\u011fun olarak talep etti\u011fi konulardan biri ye\u015fil aland\u0131. Muhtar\u0131m\u0131zla birlikte alan tespiti i\u00e7in incelemelerde bulunduk. Arkamda g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz alan enkazd\u0131 ve moloz y\u0131\u011f\u0131nlar\u0131yla doluydu. Yeni yap\u0131lan okulumuzun yan\u0131ndaki bu alan\u0131 de\u011ferlendirmeye ve mahallemize park olarak kazand\u0131rmaya karar verdik. Ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131lar\u0131m\u0131za ve birim m\u00fcd\u00fcrlerimize talimat verdik ve molozlar\u0131 temizlediler \u015fuanda da park yap\u0131m \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam ediyorlar. in\u015fallah bir ay i\u00e7erisinde mahallemize park kazand\u0131rm\u0131\u015f olaca\u011f\u0131z. Hac\u0131bayram Mahallemiz geni\u015f ve b\u00fcy\u00fck bir mahalle bu k\u00fc\u00e7\u00fck park yeterli olmayacak, bu park\u0131m\u0131z\u0131n etraf\u0131nda bulunan 5 6 evimiz var. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z ile g\u00f6r\u00fc\u015fece\u011fiz makul bir fiyat verirlerse istimlak edip Hac\u0131bayram Mahallemize geni\u015f ve b\u00fcy\u00fck bir park kazand\u0131raca\u011f\u0131z in\u015fallah. \u0130stimlak konusunda vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n da duyarl\u0131l\u0131\u011f\u0131na ihtiyac\u0131m\u0131z var. \u0130n\u015fallah onlar da mahallelerine katk\u0131da bulunacaklar. Ben muhtar\u0131m\u0131za mahallesine olan a\u015fk\u0131ndan ve gayretinden dolay\u0131 te\u015fekk\u00fcr ediyorum\u201d diye konu\u015ftu.