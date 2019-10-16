Tel Abyad'ın terörden arındırılan bölgeleri şimdi de tuzaklardan temizleniyor

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/PYD'den temizlenen Tel Abyad'ın doğusunda yerleşim yerleri ve arazilere kurulan patlayıcı tuzaklar tek tek imha ediliyor.

Suriye sınırında güvenlik koridoru oluşturmak için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda ele geçirilen Tel Abyad, şimdi de PKK/YPG'li teröristlerin kurduğu tuzaklardan arındırılıyor. TSK ve Suriye Milli Ordusu, kentin doğu kısmındaki yerleşim yeri ve arazilere tuzaklanan mayın ve patlayıcıları tek tek tespit ediyor. Bulunan patlayıcılar kontrollü bir şekilde patlatılarak etkisiz hale getiriliyor. Tuzakların patlatıldığı bölgeden yükselen dumanlar sınırın Türkiye tarafından da görülüyor.

ŞANLIURFA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:26

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:55

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.