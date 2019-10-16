Şanlıurfa’da tırlar çarpıştı: 2 yaralı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tırın, park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaGaziantep Otoyolu'nun 80. Kilometresinde meydana geldi. Fabri Bara idaresindeki 06 FY 1057 plakalı gübre yüklü tır, arıza nedeniyle park halinde bulunan Mahmut Alptekin yönetimindeki 27 VD 181 plakalı plastik yüklü tıra çarptı. Kazada, Bara ile arızalan tırı tamir etmeye çalışan diğer sürücü Alptekin yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Fabri Baran’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

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