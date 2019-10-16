Şanlıurfa'ya aylar sonra ilk kez yağmur yağdı

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Şanlıurfa’da aylar sonra ilk defa yağmur yağdı.

Şanlıurfa'da aylar sonra ilk defa yağmur yağdı. Merkez Karaköprü ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yaklaşık 10 dakika sürdü. Çocuklar, aniden bastıran sağanak yağışın sevincini odalarını pencerelerini açarak yaşadı. Şiddetli rüzgar ise bahçedeki ağaçların meyvelerinin dökülmesine neden oldu.

ŞANLIURFA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

GÜNEŞ 06:26

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:55

YATSI 19:10

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