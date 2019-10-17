Barış Pınarı Harekatı´nda 9´uncu gün

- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Fırat Nehri'nin doğusundaki alanların terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı´nda 9´uncu güne girildi. Şu ana kadar 673 teröristin etkisiz hale getirildiği harekat kapsamında TSK ve SMO birliklerinin ilerleyişi sürüyor.
Türkiye, ABD ile yapılan girişimlere rağmen komşusu Suriye´nin kuzeyini işgal eden terör örgütü PKK/YPG unsurlarının silah bırakıp bölgeyi terk etmemesi üzerine 9 Ekim günü saat 16.00´da Barış Pınarı Harekatı´nı başlattı. Terör hedeflerinin uçaklarla bombalanması, sınır hattında konuşlandırılan obüslerle de ateş altına alınmasıyla başlayan harekatta TSK ve SMO askerleri de sınırı geçerek karadan Suriye´ye giriş yaptı. Tel Abyad ve Resulayn kırsalında başlayan harekatta birlikler kısa sürede birçok yerleşim alanında kontrolü sağladı. Resulayn ve Tel Abyad´da da birlikler kısa sürede kontrolü sağlayarak bu kentleri teröristlerden arındırdı.
673 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
9´uncu gününe giren Barış Pınarı Harekatı´nda şu ana kadar 673 terörist etkisiz hale getirildi. Çok sayıda teröristin silahlarını bırakarak kaçtığı Fırat´ın doğusundaki bölgelerde halen gizlenen teröristler ise meskun mahal operasyonları kapsamında güvenlik güçlerince tek tek bulunarak etkisiz hale getiriliyor. Zaman zaman TSK ve SMO birliklerine ya da Türkiye´ye yönelik saldırı düzenlemeye kalkışan teröristler ise insansız hava araçları ve diğer istihbarat kaynakları ile tespit edilmesinin ardından sınır birliklerinden yapılan obüs atışları ile vuruluyor.
AKÇAKALE SINIRINDA SESSİZLİK
Tel Abyad´ın teröristlerden temizlenmesinin ardından sınır komşusu Akçakale´de ise sessizlik hakim. Roket ve havan atışlarının son bulmasının ardından Akçakale´de vatandaşlar, eski günlerine dönmenin mutluluğunu yaşarken, harekatın başarıyla tamamlanması dileğini dile getirdi.
SEVKİYAT SÜRÜYOR
Harekat kapsamında asker ve askeri araç sevkiyatı da sürüyor. TSK ve SMO askerleri Şanlıurfa´nın Akçakale ve Ceylanpınar sınır hattından geçerek Suriye´deki birliklere katılıp, harekata destek veriyor.
ŞANLIURFA
17 Ekim 2019 Perşembe
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